CdS – Napoli, Contini pronto ad indossare di nuovo la maglia azzurra

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, svela quale sarà il futuro dei portieri del Napoli, viste le voci di calciomercato delle scorse settimane. Sirigu resterà in azzurro insieme a Meret, Contini lascerà la Sampdoria per tornare a Napoli per ricoprire il ruolo di ex portiere.

“Poi c’è Contini, il portiere, che ha chiesto di avvicinarsi a casa e verrà accontentato: farà il terzo, alle spalle di Meret e di Sirigu. I tre contratti sono pronti, hanno bisogno delle firme, che dovrebbero essere sistemate ad inizio anno, perché prima tecnicamente non si può”.