CdS – Due club di Serie A su Zerbin e Gaetano, ma il Napoli non cederà nessuno a gennaio

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi sul futuro di Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano, attaccante e centrocampista azzurri. Su di loro c’è l’interesse rispettivamente del Bologna e della Cremonese che li vorrebbero in squadra già da gennaio, ma il Napoli non sembra intenzionato a cederli:

“Il Bologna ha chiesto Zerbin, che ha spiegato candidamente perché non pensa di muoversi, non ora: i sogni non vanno infranti. La Cremonese vorrebbe Gaetano, che ha trovato in Federico Pastorello il suo alleato ed ha racchiuso la strategia in frasi secche: di cederlo non se ne parla neppure. «Non gliela farei mai». Adesso non si può, ci sarà tempo in futuro eventualmente: da qui a giugno, altre cose restano da fare a Zerbin e a Gaetano”. Si scrive sul quotidiano.