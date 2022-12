CdS – Bereszynski è ad un passo dal Napoli! C’è la data della firma

Bereszynski è ad un passo dal Napoli! Questa l’indiscrezione che trapela dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Pronto l’accordo che vedrà lo scambio tra il calciatore blucerchiato e Zanoli del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano la firma ci sarà a inizio gennaio:

“In teoria, l’affare è fatto, perché il Napoli e la Samp hanno chiaro ciò che vogliono. Bereszynski arriva a Castel Volturno in prestito e per il riscatto se ne parlerà; Zanoli va a Bogliasco per questi sei mesi. Poi c’è Contini, il portiere, che ha chiesto di avvicinarsi a casa e verrà accontentato”. Si legge sul quotidiano.