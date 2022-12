Gazzetta: “Demme sembra un pesce fuor d’acqua!”

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando l’amichevole contro il Villarreal. Il quotidiano si concentra nello specifico su Diego Demme, centrocampista azzurro.

“Altra nota dolente è la situazione di Diego Demme, con una condizione psicofisica da ricostruire. L’infortunio in agosto, poi il poco spazio, e in questo periodo di amichevoli il rallentamento per un affaticamento muscolare, ha impedito a Spalletti di testare di più il tedesco che contro gli spagnoli nel finale è parso un pesce fuor d’acqua”.