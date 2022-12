Gazzetta – Kvaratskhelia è rimasto lo stesso, ma ha bisogno di più tempo per tornare al top

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle condizioni di Kvaratskhelia che dopo lo stop causa infortunio è tornato a vestire la maglia azzurra in campo:

“Il pieno recupero di Kvaratskhelia diventa fondamentale per dare imprevedibilità negli ultimi trenta metri. Kvara è come se fino a novembre avesse disputato un tutt’uno con la stagione precedente, visto che aveva giocato in Georgia fino alla partenza per il ritiro. Logico ora abbia bisogno di tempi diversi dagli altri per ritrovare la condizione migliore, ma sembra vicino”. Si legge sul quotidiano.