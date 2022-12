L’attaccante del Napoli, in prestito al Como, Giuseppe Ambrosino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la grande vittoria conquistata contro la Ternana. Queste le sua parole: “Lavoro notte e giorno, mi impergnerò al massimo per continuare la stagione nel migliore dei modi. Il mio obiettivo è diventare una bandiera del Napoli, la squadra della mia città e farò di tutto per riuscirci.

Sono contentissimo di aver segnato il primo goal tra i professionisti! Abbiamo giocato un match di alto livello, i tre punti conquistati sono importantissimi per tutta la squadra“.