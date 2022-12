La Repubblica riporta sul quotidiano odierno un recap sul rientro dei calciatori del Napoli dalle vacanze post Mondiale. Ecco cosa scrive:

“Il Napoli attende oggi il rientro a Castel Volturno di Hirving Lozano, Mathias Olivera e Frank Anguissa: i tre azzurri usciti dopo la fase a gironi, che hanno terminato le ferie post Mondiale. I tre faranno allenamenti fino a venerdì, poi qualche giorno di pausa per le feste di Natale per rientrare in campo il 27: bisogna ritrovare la miglior condizione in vista di Inter-Napoli. Invece, martedì prossimo torneranno al centro sportivo Konami Training Center Piotr Zielinski e Kim Min-Jae, entrambi eliminati agli ottavi di finale del Mondiale”.