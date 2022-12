Repubblica – Messi vale già più di Maradona

Un editoriale de La Repubblica ha posto il confronto fra Messi e Maradona evidenziando quanto il primo sia già da tempo, sul piano etico, superiore al secondo. Ecco quanto rilasciato:

“Messi (comunque finisca oggi) vale già più di Maradona, se consideriamo anche il lato etico della vicenda sportiva. Se lo consideriamo. Al netto della tensione nazionalista, nel corso di una Champions League ci sono partite più avvincenti e di livello superiore a qualunque sfida di questi Mondiali. Provate a immaginare Psg contro City. Avreste in campo, oltre ai due fuoriclasse e al giovane e favoloso centravanti di oggi: Neymar, Hakimi, Donnarumma, Haaland, Foden, de Bruyne e oltre non andrò. Nel 1978, durante una partita dell’Argentina, quattro prigionieri della dittatura militare approfittarono della distrazione delle guardie incollate alla tv per fuggire dalla casa in cui erano rinchiusi. E questo è il solo esempio che giustifica il calcio come evasione senza ritorno. Siamo uomini o palloni?”.