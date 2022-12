Marchisio: “Maradona o Messi? Questo paragone può farlo solo chi li ha ammirati entrambi”

Claudio Marchisio, ex calciatore e oggi opinionista Rai, nel giorno della finale Mondiale Argentina-Francia ha risposto alla frequentissima domanda: “Messi o Maradona?”. Ecco la sua risposta:

“I paragoni possono farli solo le persone che li hanno ammirati entrambi dal vivo. Io di Maradona ho visto le immagini e sentito i racconti di mio papà e di suoi ex compagni come Ciro Ferrara. Quindi non mi esprimo, anche perché certe emozioni e certe sensazioni le provi solo allo stadio. Il calcio ormai ha una storia centenaria, i confronti tra campioni di epoche lontane diventano sempre più difficili“.