LIVE – Finale Coppa Mondo, Argentina-Francia: è 2-0 all’intervallo per l’Albiceleste

Per ora, è Argentina mania. C’è una sola squadra in campo in questa finale ed è quella di Leo Messi. L’Albiceleste raddoppia con Di Maria che conclude un contropiede stupendo dei sudamericani. Il tecnico francese Didier Deschamps ha evidentemente sbagliato qualcosa a livello tattico schierando un giocatore particolarmente offensivo come Ousmane Dembele dal primo minuto, infatti al 40′ sono usciti lui e Giroud per Kolo Muani e Thuram. Mbappè si è spostato al centro al posto dell’attaccante del Milan.