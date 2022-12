La Gazzetta dello Sport riporta sul quotidiano odierno la sconfitta del Napoli avvenuta nell’amichevole di ieri contro il Villarreal. Ecco cosa scrive il giornale:

“Ieri al Maradona arriva la prima sconfitta invernale per gli azzurri contro gli spagnoli del Villarreal. Nonostante questo, il Napoli può ritenersi soddisfatto della prova offerta ieri in campo; d’altronde affrontava un avversario di alto livello. Infatti non dimentichiamoci che la scorsa stagione la squadra spagnola arrivò in semifinale di Champions, cosa non da poco. Gli azzurri possono comunque sorridere in questo test amichevole che ha messo in luce una grande certezza a mister Spalletti: può sempre contare su un centravanti micidiale. Il suo nome è Victor Osimhen, in grado di sfruttare l’unica occasione avuta in partita e insaccarla in rete. Infine, il finale di partita è emozionante perché si vede un bel mix di giovani pronto a tutto per recuperare lo svantaggio, nonostante sia una semplice amichevole”.