La Gazzetta dello Sport riporta una sintesi della partita di Khvicha Kvaratskhelia, non la miglior prestazione da quando è qui a Napoli. Nonostante abbia siglato un gol del tutto inutile dal dischetto ieri in amichevole, non è apparso in forma. Ecco cosa riporta il quotidiano:

“L’esterno georgiano è ancora indietro con la condizione fisica, ma non c’è nessuna preoccupazione visto che siamo a 18 giorni dal big match con l’Inter. Nel finale di partita il gol su penalty gli dà nuova forza e voglia di fare bene per mostrare le sue qualità”.