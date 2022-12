La Gazzetta dello Sport propone un’intervista esclusiva a Edin Dzeko sul quotidiano odierno. Ecco le parole del bosniaco:

“Inter, gennaio è il mese decisivo che vale un’intera stagione. Io e Lukaku insieme potremmo fare bene lì davanti, così possiamo rimontare in campionato. Nel mirino c’è ovviamente il Napoli e lo scontro diretto del 4 gennaio, è la partita più importante per noi e dobbiamo arrivare carichi e in condizione”.