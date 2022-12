Niccolò Ceccarini, giornalista dell’editoriale Tuttomercatoweb.com, è convinto della permanenza dei due azzurri Diego Demme e Salvatore Sirigu. Ecco cosa scrive a riguardo:

“Per quanto riguarda Demme al momento non ci sono novità su un suo addio. L’ipotesi Salernitana è molto lontana e difficile pure. Anche Sirigu resta senza problemi. Il Napoli non vorrebbe far partire nessun calciatore a gennaio per poter contare su una rosa ampia e lunga, ma è pronto a correre ai ripari nel caso di chi voglia avere più spazio altrove”.