Il Corriere dello Sport cita in prima pagina del quotidiano odierno il Napoli e la sconfitta maturata ieri in amichevole contro il Villarreal. Ecco cosa scrive il giornale:

“Al Napoli Osi e Kvara non bastano per evitare il ko interno contro gli spagnoli del Villarreal. Sconfitta per gli azzurri davanti al proprio pubblico, ma non conta e ci sarà tempo per rifarsi subito mercoledì contro il Lille”.