Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha commentato le condizioni di Dusan Vlahovic al termine della gara amichevole vinta contro l’Arsenal. Ecco cosa ha dichiarato:

“Dusan ha iniziato un percorso di riabilitazione per una sintomatologia che non è scomparsa nemmeno durante il Mondiale. Spero solo di riaverlo al più presto. Lui fa la differenza in campo e a me serve un giocatore del genere, sono preoccupato ma resto fiducioso”.