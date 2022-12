Destiny Udogie, esterno sinistro dell’Udinese, ha iniziato bene la stagione della squadra friulana, e per lui è un’ottima notizia dato che il Tottenham lo ha acquistato e dalla prossima stagione giocherà in Premier.

L’esterno italiano è stato intervistato da “SportWeek“, dove ha parlato e ha provato a disegnare la Nazionale del futuro, quella che dovrebbe andare al Mondiale nel 2026.

Per Udogie , ci sarà sicuramente un giocatore del Napoli in questa formazione, disegnata con il 3-5-2: infatti, in attacco ci sarà la coppia ex Sassuolo Scamacca-Raspadori.