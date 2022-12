Skriniar: “Il mio giocatore preferito è Marek Hamsik, ha avuto una carriera straordinaria”

Milan Skriniar, difensore slovacco dell‘Inter ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club milanese. Per l’ex Sampdoria c’è stata anche una domanda riguardo il suo giocatore preferito, e senza esitare il numero 37 ha pronunciato il nome di un suo connazionale. Il giocatore preferito del centrale dell’Inter è l’ex capitano azzurro Marek Hamsik, uno dei più forti giocatori slovacchi di sempre, e a parlare per lui sono i tanti trofei vinti come miglior giocatore slovacco dell’anno per svariate edizioni. Queste le parole di Milan Skriniar: “Il mio giocatore preferito è senza ombra di dubbio Marek Hamsik, è il più conosciuto e ha avuto una carriera straordinaria, anche qui in Italia. Di certo è uno di quelli che mi hanno ispirato di più”.