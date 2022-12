Schira: “Tutto fatto per lo scambio tra Napoli e Sampdoria, questo il contratto per Bereszynski”

Nicolò Schira, esperto di mercato e noto giornalista ha parlato dell’ormai imminente scambio tra il Napoli e la Sampdoria per Bereszynski e Zanoli. Per il terzino italiano prestito secco in Liguria, mentre il terzino polacco si trasferisce in prestito con diritto di riscatto e possibili 3 anni di contratto. Queste le sue parole: “Zanoli andrà alla Sampdoria in prestito per 6 mesi per mettersi in mostra, e in estate tornerà al Napoli con un bagaglio di esperienza importante. Il Napoli prende Bereszynski in prestito con diritto di riscatto e tre anni di contratto, quindi questi 6 mesi e un’opzione biennale fino al 2025 in caso di riscatto. Sia per la questione liste che per qualche acciacco di troppo di Sirigu il club azzurro prende Contini dalla Sampdoria e va ulteriormente ad alzare il valore della rosa”.