Il Napoli torna a giocare allo stadio Maradona stasera dove attende l’amichevole contro il Villarreal. Sarà una partita importante per Kvaratskhelia, che La Repubblica ricorda così :

“Ritornano le luci allo stadio Maradona, che si soffermeranno sul genio e sull’estro capace di far innamorare il pubblico di Fuorigrotta in tre mesi. Il nuovo KK del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sarà l’osservato speciale nell’amichevole contro gli spagnoli. L’ultima partita giocata all’ex San Paolo risale al 29 ottobre contro il Sassuolo, solito e spettacolare show per il pubblico: un gol e due assist. Poi dopo Liverpool la luce si è spenta per una botta presa all’Anfield Road”.