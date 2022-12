Mondiale 2022 – La Croazia batte il Marocco nella finalina e si aggiudica il terzo posto

Alle ore 16 di oggi si è tenuto il penultimo match di questo Mondiale 2022 in Qatar e ha visto affrontarsi la Croazia e la sorpresa Marocco. Le due nazionali si contendevano la medaglia di bronzo del torneo dopo le sconfitte in semifinale contro la Francia e l’Argentina. A spuntarla alla fine è stata la Croazia di Luka Modric che dopo il secondo posto di Russia 2018 riesce ad ottenere un altro grandissimo piazzamento battendo 2-1 il Marocco. La nazionale allenata dal ct Regragui però ha fatto comunque la storia del calcio africano chiudendo con uno storico quarto posto, prima nazionale africana di sempre a chiudere con un tale piazzamento. La partita vedeva sfidarsi due squadre deluse dopo la sconfitta degli scorsi giorni ma con comunque con un piazzamento da giocarsi. Il match è stato scoppiettante e ha visto Il gol di Gvardiol dopo 7 minuti e il pareggio di Dari al minuto 9. Sul finire del primo tempo una magia di Orsic porta il risultato sul 2-1. Nonostante le tante azioni sul finale il Marocco non riesce a trovare il pareggio.