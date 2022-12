L’esterno azzurro Khvicha Kvaratskhelia sarà ospite all’evento Stem 2022, un progetto di scambio nato tra Italia e Georgia per l’innovazione e il progresso in ambito tecnologico. Si terrà lunedì 19 dicembre nella main classroom della Apple Developer Academy a San Giovanni. La sede si trova nel complesso della facoltà di ingegneria della Federico II di San Giovanni a Teduccio, dove l’incontro inizierà alle ore 15. Insieme all’attaccante georgiano saranno presenti il rettore dell’università Matteo Lorito, l’ambasciatore d’Italia in Georgia Enrico Valvo e il direttore scientifico dell’Apple Developer Academy Giorgio Ventre.