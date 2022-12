Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli, è infortunato dal 10 ottobre, da quando si è giocata Cremonese-Napoli: da allora il kosovaro sta recuperando dall’infortunio, che lo ha tenuto lontano dal campo per tanto.

Per il momento, il kosovaro non tornerà in campo: infatti, non prenderà parte a nessuna delle due amichevoli, né con il Villareal né con il Lille. Rrahmani, però, tornerà in campo ad allenarsi con il gruppo per il 27 dicembre.

E dunque, con una settimana di allenamenti, potrebbe scendere in campo in vista della sfida contro l’Inter.

Fonte: Il Mattino.