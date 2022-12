Il Corriere dello Sport dedica spazio al calciomercato del Napoli, che in uscita potrebbe mandare via in prestito due giovani talenti. Ecco cosa scrive a riguardo il quotidiano:

“Al Bologna piace Zerbin, operazione non semplice perché l’esterno non vuole saperne di lasciare momentaneamente il Napoli, sogno che desiderava da una vita. Alla Cremonese non dispiacerebbe riavere Gaetano e pure in qui c’è l’ostacolo della favola. Nessuno vuole uscire di scena in questo momento da Napoli”.