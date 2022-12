Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, si sta preparando alla sfida che si giocherà tra poco meno di 20 giorni tra la sua Inter e il Napoli: la squadra neroazzurra giocherà alla morte e cercherà di vincere per rientrare nella lotta Scudetto.

Oggi l’Inter affronta in amichevole il Betis Siviglia, e Inzaghi proverà un tipo di formazione che potrebbe mettere in campo contro il Napoli: il tecnico ancora deve recuperare a pieno Correa e Lukaku, mentre Lautaro, che domani sarà in finale, tornerà forse a disposizione solo due giorni prima.

Dunque, di fronte a questa moria di attaccante, Inzaghi pensa a un 3-5-1-1, con Dzeko davanti come unica punta.

Fonte: Gazzetta dello Sport.