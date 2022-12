Figc – Prima di ogni partita in questo weekend calcistico si terrà un minuto di silenzio per Mihajlovic

La morte di Sinisa Mihajlovic ha scosso tutto il mondo del calcio, soprattutto quello italiano che lo ha visto per anni protagonista. In memoria dell’ormai scomparso Mihajlovic in tutto il weekend calcistico in Italia si terrà un minuto di raccoglimento nei minuti precedenti alle partite. Questo il comunicato della Figc: “In occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel weekend in Italia (compresi i posticipi di lunedì), la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri a 53 anni a Roma dopo una lunga malattia“.