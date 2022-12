Questa sera il Napoli ospita il Villareal per la terza amichevole invernale di questa sosta per i Mondiali allo stadio Maradona. La partita sarà trasmessa a partire dal calcio di inizio alle 20:30 in pay per view su Sky al canale 251 al costo di 9,99 euro e poi in diretta streaming su DAZN e sul canale affine. La telecronaca del match su DAZN sarà affidata ad Alessandro Iori e Dario Marcolin.