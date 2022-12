Il Corriere dello Sport riporta che il Napoli non solo incontrerà stasera il suo pubblico, ma anche 2 ex azzurri come Reina e Albiol. Ecco cosa riporta il quotidiano:

“Un mese dopo, riecco una partita al Maradona: anche se è un’amichevole, ma almeno dà il senso del calcio attraverso emozioni da rivivere. Stasera saranno trentamila gli spettatori che siederanno allo stadio, pronti a godersi lo spettacolo pre-natalizio. Non pochi, a pensarci bene, per Napoli-Villarreal che mette in palio nulla, se non i ricordi, e che ricordi per i tifosi azzurri. Sarà una sfida nostalgica e romantica: il ritorno di due ex condottieri delle retrovie azzurre Reina e Albiol, uomini che hanno lasciato il segno nella storia del Napoli e nel cuore dei tifosi, sfiorando quella favolosa impresa quasi 5 anni fa”.