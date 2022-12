Amico di Mihajlovic: “Il sogno di Sinisa era allenare il Napoli, amava tantissimo la città e lo stadio di Napoli”

Gianni Marigiliano, uno storico sarto napoletano e grande amico di Sinisa Mihajlovic ha parlato della morte del serbo e del suo sogno di allenare il Napoli ai microfoni di KKN. Mihajlovic è sempre stato molto legato alla città di Napoli, così come dimostrano le tante dichiarazioni di affetto fatte al popolo azzurro. Queste le parole del grande amico di Sinisa: “Amava Napoli, aveva un rapporto eccezionale con la città. Non è mai riuscito ad allenare il Napoli ma lui voleva allenare qui per tantissimi motivi, la città, la gente, il modo di vivere, l’allegria, il cibo e soprattutto lo stadio. Diceva che lo stadio Maradona lo eccitava in una maniera smisurata. Il suo più grande pregio è che era un uomo fedele, molti gli proponevano abiti gratis ma lui rispondeva di non averne bisogno perché aveva già il suo sarto a Napoli”.