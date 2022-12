La Ssc Napoli, con un video diffuso attraverso i propri canali social, ha celebrato l’ottimo rendimento stagionale di Alex Meret. Il portiere friulano, dopo alcuni passati non semplici all’ombra del Vesuvio, ha trovato la titolarità in questa stagione, ripagando con buonissime prestazioni, talvolta risultando decisivo in alcuni incontri. “He’ll dance with his hands”. È così che i profili social partenopei hanno riconosciuto al portiere le sue parate.