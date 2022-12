Tuttosport – Se Sirigu andrà via a gennaio, il Napoli potrebbe virare su Cragno

L’edizione odierna di Tuttosport ha scritto a proposito della situazione portieri in casa Napoli. In particolare, dell’interessamento per un nuovo nome in caso di partenza di Salvatore Sirigu. L’ex portiere del Torino infatti, potrebbe dire addio già nella sessione di mercato invernale. Una delle ipotesi per lui riguarda la Salernitana, ma è una trattativa poco semplice poiché, come scritto dalla testata, i granata sono alla ricerca di un vice Sepe. Tra le tante voci però, spunta quella di una proficua chiacchierata tra il Ds Morgan De Sanctis e il portiere. Se l’affare dovesse andare in porto, il Napoli potrebbe virare su Alessio Cragno, portiere che al Monza sta trovando poco spazio.