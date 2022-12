Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, pare che la SSC Napoli stia pensando di assumere una nuova figura all’interno della società.

Si tratta di Antonio Sinicropi, persona molto vicina alla famiglia di De Laurentiis.

Il 34enne, ex difensore centrale in C (Vigor Lamezia, Dilettanti Hinterreggio, Bocale e Palmese), è attualmente consulente del Bari e potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo o comunque un dirigente del club azzurro.

Attesi aggiornamenti a riguardo.