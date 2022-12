Francesco Totti, ieri, nel corso di un’intervista su Twitch, ha parlato del Napoli che sta facendo molto bene e del suo allenatore, Luciano Spalletti.

Il tecnico del Napoli ha avuto un grande rapporto con Totti, che poi è finito nel corso della sua seconda avventura a Roma, e tra i due non sono mancati gli screzi.

Ma, durante la sua risposta, Totti ha voluto cercare una tregua e ha elogiato Spalletti con queste parole:

“Mi piacerebbe riparlare con Spalletti e tanto ricapiterà. Con lui mi sono espresso al massimo. Mi ha cambiato ruolo e ho avuto un grande rapporto con lui. Mi è dispiaciuto aver finito così. Nessuno mette bene la squadra in campo come lui. Il suo Napoli mi piace tantissimo e dimostra che è ancora uno degli allenatori più forti in circolazione”.