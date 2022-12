Tosto: “Bereszynski ha grande esperienza, Zanoli crescerà ma il polacco è più pronto”

Vittorio Tosto ha parlato ai microfoni di Radio Marte del probabile arrivo in maglia azzurra di Bereszynski dalla Sampdoria, con Zanoli che farà il percorso inverso. Queste le sue parole sullo scambio: “Bereszynski è un calciatore con grande esperienza e ha giocato un buon Mondiale, inoltre garantisce prestazioni di un certo livello. Zanoli sicuramente è un gran calciatore di prospettiva e crescerà, evidentemente il Napoli ora cerca qualcuno di più pronto, e il polacco è sicuramente più pronto per lottare per qualcosa di importante. Di Lorenzo gioca bene in qualsiasi ruolo, ha una testa da robot e una grande consapevolezza, credo che se Spalletti lo schierasse in porta potrebbe fare anche in quel ruolo. Da gennaio bisogna azzerare tutto, quello che conta è il presente e come ci si preparerà nelle prossime due settimane”.