Ssc Napoli, il report di allenamento del 16 dicembre. Differenziato per Rrahmani e Sirigu

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 16 dicembre.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano l’amichevole contro il Villarreal in programma domani alle ore 20.30 allo Stadio Maradona. Successivamente altro test il 21 dicembre contro il Lille alle ore 20 sempre al Maradona. Il campionato riprenderà il 4 gennaio con Inter-Napoli in programma a San Siro per la 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha svolto una prima fase di torello ed esercitazione tecnico tattica. Successivamente lavoro tattico e chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato tecnico in campo. Allenamento personalizzato in palestra per Sirigu“.