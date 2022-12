Schira: “Sirigu ha varie richieste e il Napoli ha già pronto il sostituto in caso di addio”

Nicolò Schira, esperto di mercato e noto giornalista ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della situazione Sirigu e del suo possibile addio. Il portiere ex Genoa fino ad ora non ha mai giocato ed è alla prese con un infortunio, e su di lui ci sono varie squadre che lo vorrebbero. Queste le parole di Schira: “Sirigu ha varie proposte e fa anche parte del casting di portiere sul taccuino della Salernitana. Ci sono vari portiere scontenti in giro ma poche sono le porte ancora libere. In caso di addio di Sirigu sarà Contini il suo sostituto. Tutto dipende dal portiere ex Genoa, che ha anche qualche richiesta in MLS. Vedremo quale sarà l’incastro, al momento il Napoli non è in emergenza ed è contento così”.