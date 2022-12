Sacchi: “Nella partita tra Francia e Argentina per vincere devono fare quello che facevo io contro il Napoli”

L’ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla finale di Qatar 2022 tra Francia ed Argentina. Il mister rossonero dei anni ’80 ha parlato di come una delle due squadre dovrà fare per vincere la sfida per laurearsi campione. Per vincere bisogna fare ciò che faceva lui quando giocava contro il Napoli di Maradona. Queste le sue parole: “Per vincere le due squadre devono fare quello che facevo io quando giocavo contro il Napoli. Dicevo, loro hanno Maradona e noi abbiamo tre strade. Prima: noi teniamo la palla, così che Diego non possa averla. La seconda, quando loro hanno la palla noi li aggrediamo e non facciamo arrivare la palla a Diego. Poi la terza, se arriva la palla a Diego lo affrontiamo in modo compatto. Questo vale con giocatori come Messi e Mbappè, bisogna giocare da squadra contro i fenomeni. La favorita non la so, ma mi piacerebbe vedere Messi vincere per coronare la splendida carriera avuta, anche perché Mbappè già l’ha vinta”.