Nicolò Schira, esperto di mercato, oggi ha fatto il punto a “Radio Punto Nuovo” del mercato del Napoli in uscita, dove il protagonista è sicuramente Diego Demme, il giocatore italo-tedesco.

Per ora ha giocato davvero poco e di lui si parla in ottica cessione alla Salernitana, ma per Schira questa trattativa non è così avviata:

“Demme non è un ragazzino, sa che c’è Lobotka davanti e vorrebbe giocare di più. In questo momento, piace alla Salernitana ma lui non ha ancora aperto alla trattativa: io starei attento al Valencia, dove c’è Gattuso che lo stima e anche tanto. Per ora il suo futuro è invcerto, ma di sicuro andrà avanti per tutto gennaio”.

Fonte: Schira.