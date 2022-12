Paganin: “Gennaio sarà un mese importantissimo per il Napoli…”

L’ex calciatore Massimo Paganin è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli.

Queste le sue parole: “Gennaio mese decisivo per lo scudetto del Napoli. Le prossime quattro partite diranno dove può arrivare questa squadra, saranno importantissime in questo senso. Gli azzurri possono scavare un solco importante per lo scudetto. Sicuramente è un campionato strano a causa dello stop ma non credo che il Napoli possa perdersi dopo una partenza così lanciata. Considerando anche la solidità tattica che Spalletti è riuscito a dare ai suoi ragazzi”.