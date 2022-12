Napoli-Villarreal – Ancora molti biglietti disponibile per la sfida di domani, i settori ancora disponibili

Nella giornata di domani a Napoli si ritorna a giocare e la squadra azzurra ospita il Villarreal di Pepe Reina e Raùl Albiol. I biglietti per la sfida di domani sera delle ore 20.30 sono ancora disponibili e solo pochi settori sono già esauriti. Per i tifosi che vogliono acquistare il biglietto ci sono ancora grandi disponibilità nella Tribuna Posillipo e in Tribuna Nisida, mentre bassa è la disponibilità dei distinti superiori. La Curva A ha ancora disponibilità media mentre quasi esaurita è la Curva B superiore, con gli ultimi posti ancora disponibili. I prezzi sono i seguenti:

Tribuna Posillipo € 35,00

Tribuna Nisida € 25,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 15,00

Curve € 8,00