Monti: “Bereszynski? Spalletti gradisce”

Il giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, Gianluca Monti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Servono per ritrovare condizione, ritmo, ma solo le gare ufficiali ti danno la misura della per distrarre i calciatori dopo tanti allenamenti ma poi solo le partite ufficiali ti danno la prova provata della qualità del lavoro che hai svolto. Sullo scambio Bereszynski-Zanoli, anche se Spalletti ha detto che non avrebbe voluto cambiar nulla, tutti ricordiamo che lo scorso anno l’infortunio di Di Lorenzo ha provocato una flessione della squadra azzurra. Credo quindi che Spalletti gradisca il rinforzo”.