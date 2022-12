L’ex terzino Comotto: “Bereszynski-Zanoli? Operazione intelligente per due motivi”

A “1 football club” è intervenuto Gianluca Comotto, ex terzino tra le tante di Torino e Fiorentina per parlare dello scambio Zanoli-Bereszynski: “Sarà un’operazione rilevante per il giovane azzurro, il quale farà un po’ di esperienza alla Samp. Il polacco, invece, conosce già bene la Serie A e può offrire un apporto prezioso al Napoli. È un affare che sarà completato in questo senso. Alessandro è un calciatore forte in prospettiva, ma ha bisogno di spazio per crescere. Approderà in una squadra la quale non sta vivendo un periodo felice, ma almeno avrà minuti per giocare. È un’operazione intelligente per entrambe le squadre”.