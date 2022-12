Paul Pogba deve ancora giocare un minuto in questa stagione e spera di riuscire a recuperare per Napoli-Juventus del 13 gennaio, quando ci sarà una sfida dura per le due squadre.

Al momento, il giocatore francese interromperà il suo processo di recupero per due giorni in quanto la Federazione francese lo ha invitato, insieme al presidente Macron, in Qatar per la finale con l’Argentina.

Dunque, il Polipo volerà nel Paese arabo e tornerà solo la prossima settimana alla “Continassa” per riprendersi ad allenare.

Fonte: Goal.