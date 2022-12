Gautieri: “Raspadori ha una grande intelligenza tattica e su questo mi sembra molto come Callejon”

L’allenatore Carmine Gautieri ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Giacomo Raspadori e della sua grande duttilità tattica. Al tecnico l’ex Sassuolo ricorda per intelligenza tattica un altro grande ex Napoli, ovvero Josè Maria Callejon. Queste le sue parole: “Dalla metà campo in poi Raspadori può occupare qualsiasi ruolo tranne quello di regista. Ho visto che Spalletti lo ha provato da mezzala e ha fatto bene, ha una grande intelligenza tattica e su questo mi ricorda molto Callejon, avere uno come lui in squadra è molto importante. Può rendere al massimo da esterno, da seconda punta ma anche da centravanti”.