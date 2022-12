Francesco Totti, grande giocatore e campione del Mondo, non ha mai nascosto la sua ammirazione per Maradona, che lo amava per la sua fantasia: il rapporto tra i due è stato sempre fantastico e meraviglioso.

Totti, ieri, nel corso di una diretta su Twitch, sul canale BepiTv1, ha detto la sua sul dilemma che sta accompagnando questo Mondiale, cioè se sia più forte Maradona o Messi. Questo il suo pensiero:

“Maradona è il calcio, Messi è il più forte al mondo ma è sotto Maradona”.