Formisano: “Abbiamo esaurito quasi tutto quanto lanciato per Natale. Prossime amichevoli? Servono per riabbracciare i tifosi”

Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales and Marketing della Ssc Napoli, è stato intervistato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è discusso delle ultime operazioni di marketing effettuate dalla società. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Calendario 2023? I nostri calendari hanno sempre parlato di storia, monumenti e di ciò che ci circonda. Oggi i nostri occhi vedono le tristi immagini di ciò che accade in Ucraina. La sana competizione e il rispetto dei valori dell’avversario sono i principi fondamentali degli stessi valori. Il costo del calendario è lo stesso da 15 anni, nonostante il prezzo della carta sia aumentato”.

“Abbiamo mandato messaggi nel calendario di grandi personaggi storici come Muhammad Alì, Madre Teresa di Calcutta e tanti altri. Le animazioni sull’abbigliamento tecnico hanno riscosso successo già da tanti anni, lo stesso vale per le ultime magliette a tema natalizio. L’estensione di gamma anche in maniera ironica è vincente. Abbiamo esaurito quasi tutto quel che abbiamo lanciato per Natale”.

“Problemi con i biglietti? Se venissero riscontrati problemi specifici con i biglietti di TicketOne, segnalate sempre. C’è anche la possibilità della vendita online, è da settimane che sperimentiamo il biglietto elettronico su Wallet. Siamo a disposizione per risolvere i problemi”.

“Amichevoli? Le prossime sfide serviranno a riabbracciare il nostro pubblico. Abbiamo stabilito prezzi ridotti e orari comodi affinché ci siano più persone possibili al Maradona”.