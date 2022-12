Fifa, l’annuncio di Infantino: “Dal 2025 Mondiale per club a 32 squadre”

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha annunciato nel corso della conferenza stampa di chiusura del Mondiale in Qatar del 2022 una clamorosa novità. Infatti, come annunciato da lui stesso, nel 2025 partirà una nuova competizione: il Mondiale per club a 32 squadre. Non si hanno ancora molte informazioni su quale sarà la formula di questo nuovo torneo, la cui partenza è prevista per il mese di giugno del 2025 e che si giocherà ogni 4 anni. Il progetto era già stato pensato in precedenza, e vede alle spalle un primo rinvio avvenuto nel 2021, anche se all’epoca la competizione prevedeva 24 squadre.