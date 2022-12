Del Genio: “Osimhen è immarcabile, è difficile stare dietro ad una belva come lui per 90 minuti”

Il giornalista e tifosissimo del Napoli Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Goal di Victor Osimhen e del suo grande cambiamento negli anni in Italia. Queste le sue parole sull’attaccante nigeriano: “Osimhen è una belva, è immarcabile e riesce ad avere la stessa energia per 90 minuti, quindi è difficilissimo per il difensore stargli dietro per tutto il tempo. Sullo strapotere fisico che ha non ha bisogno di miglioramenti, anzi, alle volte dovrebbe anche contenere la sua forza. Dal punto di vista tecnico si nota il lavoro che c’è dietro ed è un gran lavoro, utile sia per lui che per i suoi compagni. Osimhen in questo momento sta facendo benissimo per la squadra”.