D’Agostino: “Raspadori mezzala? Fa più gol di Raspadori”

Gaetano D’Agostino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “1 Football Club”:

Raspadori mezzala? “Visionando anche le amichevoli, Jack forse è più goleador rispetto a Griezmann, molto più cinico. Quando vede la porta è spaventoso… Ha avuto la sfortuna di avere in rosa Osimhen: ha approfittato del periodo di assenza del nigeriano, ma poi quest’ultimo ha ritrovato il posto da titolare e non si è fermato più. Il Napoli comunque ha un parco attaccanti strabiliante, anche se mi auguro che Raspadori possa ritagliarsi maggiore spazio, anche perché è complicato relegarlo in panchina. Nella piazza azzurra sta dimostrando di essere un grande calciatore”.