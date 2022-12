Aldo Cazzullo, noto giornalista e fine umanista, ha scritto oggi un articolo per il “Corriere della Sera“, in vista della finale del Mondiale, dove ha elencato 11 buoni motivi per tifare Francia.

Cazzullo, simpatizzante per l’Argentina, è tornato a parlare del rapporto tra Diego e il Napoli, precisando che se il Paese è spaccato e se Napoli è così lontana dall’Italia, è anche per colpa sua e lo ha spiegato con queste parole:

“Maradona a Napoli è giustamente un mito. Ma Diego aveva intuito il risentimento della città verso il resto d’Italia, in particolare il Nord. L’ha rinfocolato alla vigilia della storica semifinale di Italia ’90. E se ora molti sudisti sono animati da uno spirito anti-settentrionale uguale e contrario a quello che cova nell’animo di molti nordisti, la colpa è anche un po’ sua.”